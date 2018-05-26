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  • Kars Sarıkamış'ta hastalanan buzağıyı veterinere otomobille götürdüler

Kars Sarıkamış'ta hastalanan buzağıyı veterinere otomobille götürdüler

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde rahatsızlanan bir buzağı, sahibi tarafından otomobilin arka koltuğuna konularak veterinere götürüldü

26 Mayıs 2018, Cumartesi 14:03
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir çiftçi, hastalanan  buzağıyı otomobiliyle veteriner götürdü. İlçeye 70 kilometre uzaklıktaki Başköy’de yaşayan 60 yaşındaki Fevzi Yılmaz, hastalanan 2 aylık buzağıyı otomobiliyle veterinerin muayenehanesine getirerek tedavi ettirdi.

DANAYI ARABAYLA VETERİNERE GETİRDİ

Fevzi Yılmaz, halsizlik ve bitkinlik  nedeniyle yürüme güçlüğü çeken buzağını, acil olarak otomobiliyle ilçeye  getirdiğini söyledi. Fevzi Yılmaz, ahırın camları açık olduğundan buzağının soğuk aldığını ifade  ederek "Ciğerlerinde iltihap oluşmuş. Danamız çok değerli, mecburen arabamla  veterinere getirdim. Fazla paramızda yoktu ama veterinerimizden Allah razı olsun hemen muayene etti, serum verdi, iğne yaptı. Şimdi arabamla yeniden köye götürüyorum." dedi.

5 BİN LİRA DEĞERİNDE

Otomobilin arka koltuğunda taşınan ve yöresel adıyla "sarı ala" cinsi olan buzağının 5 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

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