Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 10 şüpheli yakalandı

Büşra Kamış

Kars Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda H.Ç. hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştır. Olay yerinde 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi bulunmuştur. Olayı S.S., R.S., E.A. ve H.S. isimli şahısların gerçekleştirdiği ve firar ettikleri tespit edildi. Olayın şüphelilerinden S.S. ve bu şahsa yardım eden bir kişi aynı gün tabanca ve mermilerle yakalandı. Firari diğer şahısların yakalanması için 35 ekip ve 207 personel ile toplam 41 ev ve iş yerinde, 3 otoda arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kalaşnikof, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Firari şüphelilerin yurt dışına kaçacaklarının tespit edilmesi üzerine Artvin’in Borçka ilçesinde saat 03.30 sıralarında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli ile bunlara yardım ve yataklık yapan 4 kişi olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar üzerinden 1 adet kalaşnikof, 1 adet av tüfeği ile 6 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şahıslar Kars Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı” denildi.