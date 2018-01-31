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Kars’ta aç kalan kurt şehir merkezine indi

Kars’ta aç kaldığı için şehir merkezine inen kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü’nce koruma altına alındı

Kars’ta aç kalan kurt şehir merkezine indi
Kars Şeker Fabrikası bahçesine gelen ve yorgun olan kurt, fabrika güvenlik görevlilerince görüldü.

FABRİKA BAHÇESİNDE KAPALI KALDI


Fabrika bahçesinde kapalı kalmış bir vaziyette kalan kurt, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Orman ve Su İşleri Müdürü Murat Doğanay’ın talimatlarıyla bölgeye giden yetkililer, kurdun vatandaşlara saldırma olasılığını göz önünde bulundurarak tedbir aldı.

Herhangi bir zarar verilmeden alandan alınan kurt, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Hastanesi’ne getirildi.
 

TEDAVİ ALTINA ALINDI


Orman ve Su İşleri Müdürü Murat Doğanay’ın bizzat yakından takip ettiği kurt, daha sonra Yaban Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada tedavisi tamamlanan kurdun, doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.



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