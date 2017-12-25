Kars'ta askeri araç ile TIR çarpıştı: 7 asker yaralı

ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Mehmet Nuri Turan

Astsubay Kıdemli Başçavuş Mikail Şahin'in kullandığı hafif ticari askeri araç, Kars-Ardahan Karayolu'nun 2'nci kilometresinde, ana yoldan tali yola girdiği belirtilen İhsan Saklıca idaresindeki TIR ile çarpıştı.Kazada, askeri araç sürücü Şahin'in yanı sıra araçtaki 2 uzman çavuş ile 4 er yaralandı.İlk müdahaleleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 acil servis görevlilerince yapılan askerlerden 3'ü Harakani Devlet Hastanesi'ne, 4'ü de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptıkları öğrenilen askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.AA