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Kars’ta hava ulaşımına rüzgar engeli

İstanbul-Kars seferini yapan yolcu uçağı, yan ve sert rüzgar nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı

Kars’ta hava ulaşımına rüzgar engeli
Türk Hava Yolları’nın (THY) TK 2716 sefer sayılı yolcu uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 16.56’da ayrıldı.

SEFER İPTAL EDİLDİ

Kars semalarına gelen uçak yan ve sert rüzgar nedeniyle iniş yapamadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kars Harakani Havalimanı’na inişi müsait olmayınca kule tarafından uçak Erzurum’a yönlendirildi.

Uçak, Erzurum Havalimanı’na saat 19.00’da güvenli iniş gerçekleştirdi. THY’nin 2717 sayılı Kars-İstanbul seferi ise rüzgar nedeniyle iptal edildi. 

KARS (AA)


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