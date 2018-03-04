Kars’ta hava ulaşımına rüzgar engeli

SEFER İPTAL EDİLDİ

Mehmet Nuri Turan

Türk Hava Yolları’nın (THY) TK 2716 sefer sayılı yolcu uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 16.56’da ayrıldı.Kars semalarına gelen uçak yan ve sert rüzgar nedeniyle iniş yapamadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kars Harakani Havalimanı’na inişi müsait olmayınca kule tarafından uçak Erzurum’a yönlendirildi.Uçak, Erzurum Havalimanı’na saat 19.00’da güvenli iniş gerçekleştirdi. THY’nin 2717 sayılı Kars-İstanbul seferi ise rüzgar nedeniyle iptal edildi.KARS (AA)