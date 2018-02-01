Kars'ta kız kardeşini öldüren adam tutuklandı

Kars'ın Selim ilçesinde, eşini istemedikleri iddiasıyla ailesiyle tartıştığı sırada kız kardeşi Funda Çelik’i (18) av tüfeği ile öldüren Metin Çelik (24) tutuklandı.

Kars'ta kız kardeşini öldüren adam tutuklandı
Olay, dün Selim ilçesinde İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Metin Çelik, eşi Sevda Çelik’i evde istemeyen, birlikte yaşadığı annesi ve kız kardeşleriyle tartışmaya başladı. Tartışmasın büyümesi üzerine evde bulunan av tüfeğini alan Çelik, rastgele ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Metin Çelik’in kız kardeşi Funda Çelik’e isabet etti. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Funda Çelik, kaldırıldığı Selim İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberle aile sinir krizi geçirdi.

Gözaltına alınan Metin Çelik ile eşi Sevda Çelik bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Metin Çelik tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Sevda Çelik adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Funda Çelik’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Genç kızın cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası Selim ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

DHA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ordu'da bir kişi yeğenini bıçakla yaralayıp oğlunu öldürdü

Ordu'da bir kişi yeğenini bıçakla yaralayıp oğlunu öldürdü
Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı

Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı
Öz kızını tacizden yargılanıyordu! Adliye önünde hareketli dakikalar

Öz kızını tacizden yargılanıyordu! Adliye önünde hareketli dakikalar
Bursa'da iğrenç olay! Hem annesiyle hem kızıyla ilişkiye girdi, doğan çocuğu öldürttü

Bursa'da iğrenç olay! Hem annesiyle hem kızıyla ilişkiye girdi, doğan çocuğu öldürttü
Amca dehşeti: 11 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır yaralı

Amca dehşeti: 11 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır yaralı
Kahramanmaraş'ta asker uğurlarken davulcuyu vurdular

Kahramanmaraş'ta asker uğurlarken davulcuyu vurdular
Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar

Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar
Sarıyer'de yangın: Anne - oğul hayatını kaybetti

Sarıyer'de yangın: Anne - oğul hayatını kaybetti
12 yaşındaki çocuğuna tabak fırlattı

12 yaşındaki çocuğuna tabak fırlattı
Adana'da yolcu treni motosiklete çarptı: 2 ölü

Adana'da yolcu treni motosiklete çarptı: 2 ölü
Kahramanmaraş'ta maganda kurşunu can aldı

Kahramanmaraş'ta maganda kurşunu can aldı