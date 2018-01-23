Kars'ta PKK'ya düzenlenen operasyonda sığınak ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Serap Belovacıklı

Kars İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı’nca, terör örgütü PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Kağızman Çemçe-Madur bölgesinde icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece 18/15" temas aramasında, tespit edilen bir sığınakta 1 el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 3 tüp, 30 metre elektrik kablosu ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.Öte yandan Kağızman’da terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.