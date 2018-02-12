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Kars'ta sergilenen dinozor fosiline yoğun ilgi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen, 65 milyon yıl önce yaşamış Tirinazor grubundan dinozora ait 40 kilogram ağırlığındaki ayak bilek kemiği fosili yoğun ilgi görüyor

Kars'ta sergilenen dinozor fosiline yoğun ilgi
Kars Arkeoloji Müzesi'nde Paleolitik dönem eserlerinden taş el baltaları, dinozor kemiği, eski Tunç Çağı'na ait madeni eserler, Urartu döneminden sikkeler, Roma ve Bizans, Hristiyanlık ve Selçuklu dönemlerine ait eserler, zahire küpleri ile taş eserler gibi binlerce eser sergileniyor.

Müzede yerli ve yabancı ziyaretçiler en çok, Tirinazor dinozoruna ait ayak bilek kemiği fosiline ilgi gösteriyor.

Kars'ın Akyaka ilçesi Demirkent köyünde 1989 yılında yapılan kazıda ortaya çıkarılan ayak bilek kemiği fosilinin, 65 milyon yıl önce yaşamış, 3'üncü dönem olarak bilinen Tirinazor grubundan dinozora ait olduğu tespit edildi.
 

"Dinozorun bilek kemiği 40 kilogram"


Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, müzelerindeki en eski eserlerden birinin dinozor fosili olduğunu söyledi.

Bu fosile ilişkin bilgi veren Alp, "Fosil, yaklaşık 65 milyon yıl önce jeolojik dönemlerde yaşayan ve 3. dönem Tirinazor olarak isimlendirilen otçul bir dinozor. Dinozorun bilek kemiği yaklaşık 40 kilogram ve 1989 yılında Akyaka'nın Kalkankale köyünde çobanlarca bulundu." dedi.

Alp, söz konusu dinozor kemiğinin yıllardır müzede sergilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bulunan bilek kemiği için müzemize haber verildi, orada bir kurtarma kazısı yapıldı. Dinozor fosil kemiği ve diğer parçalar kurtarma kazısında alınarak müzeye getirildi ve o tarihten beri de sergileniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki müzelerin hiçbirinde bu özellikte bir fosil yok. Dinozor kemiği, müzemizin önemli unsurlarından biri. Gelen ziyaretçiler bu fosili ilgiyle takip ediyor, soruyor, geliş yerini merak ediyor. Bu da müzemize cazibe kazandırıyor."

Ziyaretçilerden Ayşe Ocak, ilk defa Kars'a geldiğini ve dinozor kemiğiyle karşılaştığını dile getirerek, "Kars tarihiyle olağanüstü bir şehir. Dinozor kalıntısını ilk defa burada gördüm. Dinozorun memleketi Amerika ve bunlardan orada çok çeşit var ancak burada görmek bizleri mutlu etti." diye konuştu.

İstabul'dan gelen Mahir Büküşoğlu da bir dinozorun küçük parçalarını ilk defa bu kadar yakından gördüğünü anlatarak, "Dinozor kemiğini ilk defa gördüm ve çok ilgimi çekti, daha önce dinozorları belgesellerden duyuyorduk. Dinozorların çeşitli ülkelerde bulunmuş kalıntıları var, dünyanın her yerinde oldukları kesin." dedi.

AA


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