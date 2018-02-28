Kars'ta tecavüz edilip öldürülen Mert Aydın olayında flaş gelişme!

İTİRAF ETTİ



YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI



NE OLMUŞTU?

Serap Belovacıklı

Katil zanlısı Aykut Balk, TCK’nin 82/1, 103/2, 103/4 maddeleri kapsamında "çocuğun nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetten yoksun bırakmak", "çocuğu veya beden, ruh bakamından kendisini savunamayacak şekilde öldürmek" suçlarından Erzurum 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde kasten adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, cinsel istismardan 21 yıl, alıkoymaktan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Aykut Balk, verdiği ifadesinde ,"Mert’i daha önceden tanıyorum, bir iş yerinden birkaç defa alışveriş yaparken tanıdım. Digor pazarında gezerken Mert’i gördüm. Elimde bulunan 36 AV 079 plakalı aracın anahtarını sordu. Kendisinin eve bırakmasını söyleyerek araca aldım. Bir süre sonra, Mert’in ’ben de aracı kullanabilir miyim’ teklifi üzerine bir süre aracı kullandıktan sonra eve bırakmamı çok ısrar etti. Kendisine karşılık vererek tokat attım. Yolda kenarında bulduğum ipi Mert’in boynunu geçirerek bir süre tuttum. Mert’i tabyalara bıraktıktan sonra ayrılarak araca yakıt aldıktan sonra Erzurum’a gittim" dedi.Sanık, Mert’in cansız bedenini Kars kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Ardahan yolu üzerindeki Karadağ çöplüğünün hemen yanındaki boş bir tabyanın içine bıraktığını itiraf etti.Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2018-422 esas sayılı kararında, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/4057 esas sayılı kararını inceleyerek katil zanlısı Aykut Balk’a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl hapis cezasını oy birliği ile onamasına karar verdi.Kars’ta 6 Nisan 2014 günü babası Yolcu Aydın’ın işyerine yemek götüren Ziya Gökalp İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Mert Aydın’ın cesedi 7 Nisan günü kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Karadağ çöplüğünün yanındaki boş bir tabyanın içinde bulundu. Boğularak öldürüldüğü anlaşılan Mert Aydın’ın katilini bulmak için polis kentteki güvenlik kameralarını inceledi. Mert’in, babasının iş yerinden tanıştığı oto alım satımı yapan Aykut Balk ile karşılaştığı ve kırmızı renkli 36 AV 079 plakalı hafif ticari araca bindiği tespit edildi. 12 Nisan gecesi gözaltına alınan Mert’in katil zanlısı Aykut Balk, 13 Nisan’da tutuklanarak güvenlik nedeniyle Erzurum H Tipi Cezaevine nakledildi.