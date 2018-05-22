Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist, F-16 savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı çalışmayla tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde bulundukları anlaşılan terörist gruba F-16 savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.

2 TERÖRİST KAÇTI

Hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist ise kaçtı.

Takviye birlikler gönderilen bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürüyor.

F-16 UÇAKLARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Çemçe-Madur bölgesinde MİT ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 8 bölücü terör örgütünün tespit edildiği belirtilerek, bunlardan 6'sının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz, vatandaşlarımızın emniyet, huzur ve asayişinin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahamızda son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir."

Tunceli merkez kırsalında da dün gerçekleştirilen hava harekatında 8 terörist, yine F-16 savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirilmişti.

AA