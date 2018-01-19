Kartal'da yüksek prim vaat ediyor

60 AYA KADAR SIFIR FAİZ

Yusuf Cevahir

Fatih Demir, yaşamın başladığı projenin Sabiha Gökçen Havalimanı, marina ve metroya çok yakın olduğunu söyleyerek, “Park 34, konum olarak yüksek prim garantisi sunan bir proje. 34 katlı yapımızın en önemli özelliklerinden biri, Adalar manzarası. Park 34’te 1+1 daire yok. Tam bir aile projesi” dedi.Projenin yüzde 80'lik bölümünün 3+1’lerden oluştuğunu belirten Demir, “2+1 ve dublekslerimiz de var. Çocuk oyun alanlarından otoparka, yüzme havuzundan spor salonuna kadar her türlü sosyal alanımız mevcut. Metrekare fiyatlarımız 5 bin ila 10 bin lira arasında değişiyor. Park 34, değişik metrekarelerde 3 farklı 3+1 ve 2+1 seçeneği içeriyor. Banka aracılığı ile 60 aya kadar 0 faiz, nakit alımlarda da yüzde 10 indirim fırsatı sunuyoruz. Bunun dışında önceliğimiz Kartal olmak üzere önümüzdeki dönemlerde değişik projelere de başlamayı planlıyoruz” bilgilerini verdi.