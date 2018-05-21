Kaza Kartal D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre; 41 NH 640 plakalı bir araç, yol kenarında park halinde bulunan 54 RL 777 plakalı araç kurtarıcısına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şoförü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından araç kurtarıcısı sürücüsü Uğur Üzen, “Emniyet şeridinde beklerken arkadan geldi, vurdu. Çok hızlıydı. Araçta iki kişilerdi. Biri baba, biri oğul. Baba 40 yaşlarında, oğlu 12 yaşlarında” dedi.

Araç çekici ile yoldan alınırken, tek şeride düşürülen yol, kontrollü olarak trafiğe tekrar açıldı.

İHA