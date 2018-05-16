Kartal’dan yerli harekatı

Yönetimin ilk olarak teknik direktör Şenol Güneş’in geçen sezon da istediği Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu’yu gündemine aldığı öğrenildi. 24 yaşındaki ön libero için çalışmalara yönetimin, bu ismi takas artı para formülüyle renklerine bağlamayı planladığı bildirildi.

Beşiktaş’ın listesindeki ikinci isim ise Aytemiz Alanyaspor’dan Emre Akbaba... 25 yaşındaki 10 numara için de Kara Kartal’ın, 3 milyon Euro’luk (15 milyon TL) bütçe ayırdığı konuşuluyor.





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