Kartalkaya sömestir tatilinde doldu taştı

Senim Tanay

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer alan, Bolu’nun Köroğlu Dağları zirvesinde bulunan Kartalkaya’da 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta içerisinde yüzde 98, hafta sonu da yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor.Günübirlik ziyaret ya da konaklamak için kayak merkezini tercih eden tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak vakitlerini değerlendiriyor.Çocuklar ise kayak hocalarının gözetiminde pistlerde kayak ve snowboard öğrenmeye çalışıyor.