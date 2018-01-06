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Kartepe'de yeterli kar olmayınca pistler kapatıldı

Kocaeli'deki Kartepe Kayak Merkezi’nde pistler yeterli oranda kar olmadığı için kapatıldı

06 Ocak 2018, Cumartesi 16:02
Kartepe'de yeterli kar olmayınca pistler kapatıldı
İstanbul’a en yakın kayak merkezlerinin başında yer alan Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu havanın da güzel olması nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Geçen yıl ocak ayında pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 2,5 metreye ulaşırken bu kış yeterli kar yağışı olmaması, mevcut olan karın da erimesi nedeniyle pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreye düştü. Kartepe kayak merkezinde bulunan 14 pist yeterli oranda kar olmaması ve bazı pistlerde hiç kar olmaması nedeniyle kapatıldı.

'KAR TOPU OYNAYACAĞIZ'

Kayak yapmak için Kartepe’ye gelen tatilciler, pistlerin kapatılması nedeniyle üzüldü. Hafta sonu tatili için Almanya’dan geldiklerini söyleyen Tuba Nalbant şöyle dedi: "Ailece Kartepe’ye geldik ama umduğumuzu maalesef bulamadık. Her yıl tatil yapmak için buraya geliyoruz. Geçen sene kar kalınlığı 2 metreyi geçiyordu. Ancak bu sene çok az yerde kar var. Hatta birçok yerde kar bile yok. Umarım ilerleyen süreçte kar yağar."



Kartepe’ye gelen Coşkun Keser, "Çocuklarım kayak yapacaktı fakat kar az olduğu için ya kızak yapacaklar ya da kar topu oynayıp dönmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Ergün AYAZ/DHA


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