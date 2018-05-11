Kartlar yeniden karılıyor

Meryem GÜLTABAK

puremor@gmail.com

BOL ÖDÜLLÜ BİR YAZAR

PHILIP K. DICK'IN İLHAM KAYNAĞI

Genellikle şans oyunları ile özdeşleşmiş olan iskambil kağıtları, hala geleceğe dair tahminlerde bulunmak için kullanılan Tarot destelerinin evrimleşmiş ve basitleşmiş halleri aslında. Tarottaki kupalar kupa kalıyor, kılıçlar maçalara, tılsımlar karolara, asalar da sineklere dönüşüyor. Kartlar da gelecek okuma amaçlarından çıkıp şans oyunlarının başrolüne geçiyorlar yeni halleri ile… Böyle düşününce şans ve talih yolculuğuna kartlarla birlikte devam ediyor gibi görünüyor. Fantastik ve bilimkurgu sevenlerin yakından tanıdığı ve sevdiği Tim Powers’ın “Son Çağrı” ile bizi davet ettiği evren de bu şans ve talih evreni işte…Scott Crane, uzun zamandır pek de bir şey kazanamamış, karısının ölümü ile kendisini evine kapatmış, eski bir profesyonel poker oyuncusu. Tek bir gözü, kaybettiği gözüne dair önemli bir anısı var ve iyi bir kumarbaz. O her ne kadar eski dünyasından kopmuş ya da kopmayı denemiş olsa da kartlar unutmuyor ve Crane’i Las Vegas olarak bilinen büyüleyici yeraltı dünyasına tekrar çağırıyorlar. Ona gerçekte kim olduğunu hatırlatmak için… Crane, ruhunu geri kazanmak, bir kralı devirmek ve bir anlamda gerçekte kim olduğunu bulmak için hayatında alacağı en büyük riskleri almak zorunda kalıyor.Kitabın eleştirilerine bakınca sıklıkla Nail Gaiman’ın “Amerikan Tanrıları” kitabı ile kıyaslandığını görüyoruz. Bunun sebebi, Tim Powers’ın da Gaiman gibi efsanelere, geçmiş kültürlerin inanç sistemlerine ve tanrılarına referanslar veriyor ve bu konsepti günümüze taşıyor olması. İki yazarın üslupları ve eserleri elbette ki çok farklı ama türün sevenlerinin gönlünde yakın bir yerleri var belli ki.“Son Çağrı” ve “Declare” romanlarıyla iki kez Dünya Fantezi Ödülüne layık görülen Tim Powers, bilimkurgu ve fantastik severlerin tanıdığı, bildiği ve genellikle, türle yeni tanışanlara şiddetle tavsiye ettiği bir yazar. 1987 yılında kaleme aldığı “Gizemli Denizlerde” eseri, “Monkey Island” video oyunun ve “Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde” filminin ilham kaynağı.“Son Çağrı”, Tim Powers ile tanışmak ve alışılmışın dışında bir fantezi evrenine girmek için harika bir yol. USA Today’ın “başyapıt” olarak nitelendirdiği eser, bilimkurgu ve fantastik sevenlerin aklını başından almış… Bunu da söylemek lazım…Tim Powers, ünlü bilimkurgu yazarı Philip K. Dick ile olan dostluğuyla da biliniyor. Aslında bir ilham bağından söz ediyoruz. Usta Yazar Philip K. Dick’in “Valis” romanındaki David karakteri ilhamını Tim Powers’tan alıyor. Ayrıca Dick’in “Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi?” eserinin, “Blade Runner” adı ile beyaz perdeye uyarlanıp kült bir filme dönüştükten sonra çıkan baskısı yine Tim Powers’a ve eşine adanmış.Tim PowersÇeviri: Ozan KarakaşAlfa680 sayfa