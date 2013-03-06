Karun Hazinesi'nin en önemli parçası olan ''Kanatlı Denizatı'' broşu Türkiye'ye iade edildi. 2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi'nden çalınan ''Kanatlı Denizatı'' diye bilinen broşun Almanya'da bulunduğunu açıklanmıştı. Soyguna sebebiyet veren, sahtesiyle önemli eseri değiştiren müze müdürü ise 10 yıl ceza almıştı.'Kanatlı Denizatı Broşu'nun nerede olduğuna dair çeşitli iddialar vardı.

KARUN HAZİNELERİ



Tevrat ve İncil’de ‘Karah’, Anadolu'da ‘Karun’ diye anılan Lidya Kralı Krezüs, M.Ö 560 yılında tahta geçerek, M.Ö 546 yılına kadar dönemin en zengin krallığını yönetti.

Uşak’ın Güre beldesi yakınlarındaki Tekin Köyü'nden 1965- 1968 yılları arasında çıkarılan ve yasadışı yolla yurtdışına kaçırılan hazinelerin bu döneme ait olduğu biliniyor. Mezarlardan çıkarılarak çeşitli yıllarda York Metropolitan Müzesi’ne satılan bu paha biçilmez eserler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ısrarlı mücadelesi sonucu 1993 yılında Türkiye’ye iade edilmişti.

363 parçadan oluşan Karun Hazineleri, Uşak Müzesi’nde sergileniyor.

ntvmsnbc