Doğal ve sağlıklı kaşlara kavuşmaya ne dersiniz?

Güzellik sektörünün yeni uygulaması Long Time Liner kaş kontür uygulaması, kadınların doğal güzelliğinin üzerine yapılan rötuşlarla sürekliliğini korumasına yardımcı oluyor. Devamlılığın yanı sıra kaşların doğal ve sağlıklı görünmesi gerektiğini de vurgulayan MOS Göztepe makyaj artisti ve Linergist Burcu Sadıklar “Kaşlarda, güzel olanı daha da iyi yapmak dışında problemli alanları maskeleme ve kamuflaj pigmentasyonu da sunuyoruz” dedi.

1,5 SAATTE İSTEDİĞİNİZ KAŞLARA KAVUŞUN

Uygulama hakkında bilgi veren Burcu Sadıklar, “Kaş kontür işlemimiz 1 buçuk saat sürüyor ve kişileri istediği kaşlara acısız, ağrısız bir şekilde kavuşturuyoruz. Doğal ve bitkisel ürünler kullandığımız için yaptığımız uygulama kıl köklerine zarar vermiyor. Özellikle kemoterapi sonrası bile uygulama yapabiliyor olmamız bunun en büyük kanıtlarından biri. Kaş kontürü cilt yapısına göre işlem 6 ay ile 3 yıl arası kalıcılık sağlıyor" şeklinde konuştu.

HERKESE UYGULANABİLİR

Cilt hassasiyeti problemi yaşayan, alerjik reaksiyonlara sık sık maruz kalan her yaştan kişi de güvenle Long Time Liner kaş kontür işlemi yaptırabiliyor.

Long Time Liner kaş kontür işleminde öncelikle ücretsiz ön çizimlerle kişinin yüz hatları ve ten rengine göre bir şekil belirlendiğini söyleyen Burcu Sadıklar, kaş kontürü yaptıranların aynı gün içinde sosyal hayata dönebileceğini belirtti.