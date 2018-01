Kasaplar açıkladı: İşlenirse at etini ayırt etmek çok zor

'KIYMA YAPIP SATARLARSA FARKINA VARILAMAZ'

Senim Tanay

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 2015 yılında alınan 12 bin 500 kilo kavurma tipi kutulanmış et konservenin 4 bin 50 kilosunda at eti tespit edilmesi ve Adana’da eti alınmış çok sayıda at ve eşek kemiğinin tespit edilmesinin ardından gözler kasaplara çevrildi.Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, at eti hakkında açıklama yaptı. At ve eşek etini halka yediren kişilerin şahsiyetinden şüphelendiğini belirten Osman Yardımcı, "Kendi yiyorsa vatandaşa satsınlar. Bunların cezasının az olmaması lazım. Eğer ceza düşük olursa adam yine yapar. Bunlar hem meslekten men edilmeli hem de cezai işlem en ağırından olmalı" dedi.Ata ulaşmak çok daha kolay ve ucuz olduğu için bu yönteme başvurulduğunu aktaran Osman Yardımcı, at sahibi attan vazgeçince art niyetli kişilerin bu hayvanları toplayıp topluca kestiğini kaydetti.At ve eşek eti kilosunun 3-5 liradan satıldığı duyumunu aldığını aktaran Osman Yardımcı, kâr getirisi fazla olduğu için bu hayvanların kesildiğini söyledi. At eti ile dana etinin bir olmayacağını vurgulayan Osman Yardımcı, şöyle konuştu: