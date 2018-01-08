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Kasaplardan ucuz et formülü

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kilosu 30 lira olan ithal etin, yağ oranı ve paket darası düşürüldüğü zaman 750 gram saf ete denk geldiğini kaydetti

Kasaplardan ucuz et formülü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın halka ucuz et yedirmeyi ilke edindiğini söyleyen Osman Yardımcı kasaplar olarak da bunu desteklediklerini söyledi. Buna yönelik ithal edilen etin kilosunun 30 liradan yarımşar kiloluk paketler halinde satıldığını hatırlatan Yardımcı, bu 1 kilo etin 200 gramının yağ olduğunu, bunun paketin üstündeki yazıdan anlaşıldığını kaydetti. Yardımcı, "Bir kilo etten 200 gramı düşersek 800 gram eder. Yarımşar kilo olduğu için iki ayrı paketin darasını 25'şer gram olarak düşersek et 750 grama denk gelir" diye konuştu.
 

'SAF ET 1 KİLO DEĞİL 750 GRAM'


Ucuz etin kıyılmayıp yağ içinde görünmesi durumunda vatandaşların çoğunluğunun bu eti almayacağını söyleyen Yardımcı, kasapların kendi dükkânlarında etin üstündeki yağı bile aldığını söyledi. Yardımcı, "Vatandaş yağsız et istiyor. Bugün 750 gram eti vatandaş 1 kilo saf et diye satın alıyor. Bunu yeniden hesapladığımızda etin kilosu 30 liraya değil 38 liraya denk geliyor. Bakanlık bu ithal etten vergi almıyor. Bizden de KDV'yi almasınlar o zaman biz de 38 ile 40 liradan et satabiliriz. Böylece vatandaşı zorla yağ yedirmeye tabii tutmayız. Biz vatandaşın kaliteli ve kendi malını yemesini istiyoruz" dedi.
 

'38 LİRADAN SATABİLİRİZ'


İthal etin besicilik yapanları da tehdit ettiğini ileri süren Osman Yardımcı, besicilerin işi bırakması durumunda onları geri döndürmenin çok zor olduğunu vurguladı. Yardımcı, "Bakan Bey de haklı; vatandaş ucuz et yesin. Bakan Bey üreticiye, çiftçiye destek verdi, biz kasaplara hiçbir şey vermedi. Kasapların KDV'sini kaldırsın, dışarıyla biz de rekabet edelim. KDV'yi kaldırsın vatandaşımıza eti, hem de yağsız olanı 38 liraya verelim" ifadelerini kullandı.


UCUZ ET SAKATAT VE KELLE FİYATINI ARTIRDI


Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, ithal ucuz etin sakatatı da tehlikeye soktuğunu belirtti. Kış aylarında sakatatın çok önemli olduğunu dile getiren Yardımcı, şöyle konuştu:

"Dışardan canlı hayvan getirip burada kesilirse derisi de sakatatı da bize kalır. Biz dışardan eti getirdiğimizde hem derici zarar ediyor hem sakatat bulma sıkıntısı baş gösteriyor. Kesim az olduğu için elimizdeki sakatatların da fiyatı artıyor. Ciğer ile etin arasında en azından 10 lira fark olması gerekiyor. Şimdi ciğerin fiyatı nerede ise ete yaklaştı, 35 lira dolayında satılıyor. Yarın bu kelleye de yansıyacak. Sakatatçılar son günlerde bizi sık sık mal yokluğundan dolayı arıyor."


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