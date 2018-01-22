Kasım Garipoğlu, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

KAPIYI AÇMAYINCA ZORLA GİDİ

Aslışah Alkoçlar'ın eski sevgilisi Kasım Garipoğlu ile yakınlaşan Özge Ulusoy harekete geçti!

İdil Janet Demiray

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Sümerbank’ın eski sahibi’nun 33 yaşındaki oğluiddialara göre, sevgilisi Leyla Koray’la tartıştı. Nedeni bilinmeyen tartışmanın ardından Garipoğlu, sevgilisi Koray’ın Arnavutköy’deki evine gitti. Kapıyı açmamasına sinirlenen Garipoğlu, zorla içeri girip sevgilisini darp etti.Kasım Garipoğlu’ndan dayak yiyen Leyla Koray polis merkezine giderek şikâyetçi olunca soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine, Garipoğlu gözaltına alındı. Kasım Garipoğlu, 7 yıllık sevgilisi Leyla Koray’ı bırakıp yakın arkadaşı Aslışah Alkoçlar’la aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak birkaç ay önce, Garipoğlu ile Koray’ın barışıp tekrar sevgili oldukları medyaya yansımıştı.