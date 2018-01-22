Kasım Garipoğlu, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Münevver Karabulut’u vahşice öldürüp cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı

22 Ocak 2018, Pazartesi 06:45
Kasım Garipoğlu, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Sümerbank’ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu’nun 33 yaşındaki oğlu Kasım Garipoğlu, iddialara göre, sevgilisi Leyla Koray’la tartıştı. Nedeni bilinmeyen tartışmanın ardından Garipoğlu, sevgilisi Koray’ın Arnavutköy’deki evine gitti. Kapıyı açmamasına sinirlenen Garipoğlu, zorla içeri girip sevgilisini darp etti.
 

KAPIYI AÇMAYINCA ZORLA GİDİ


Kasım Garipoğlu’ndan dayak yiyen Leyla Koray polis merkezine giderek şikâyetçi olunca soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine, Garipoğlu gözaltına alındı. Kasım Garipoğlu, 7 yıllık sevgilisi Leyla Koray’ı bırakıp yakın arkadaşı Aslışah Alkoçlar’la aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak birkaç ay önce, Garipoğlu ile Koray’ın barışıp tekrar sevgili oldukları medyaya yansımıştı.

Aslışah Alkoçlar'ın eski sevgilisi Kasım Garipoğlu ile yakınlaşan Özge Ulusoy harekete geçti!Aslışah Alkoçlar'ın eski sevgilisi Kasım Garipoğlu ile yakınlaşan Özge Ulusoy harekete geçti!


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