Kasımpaşa - Alanyaspor (Canlı anlatım)

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Kasımpaşa Mbay Diagne'yle golü buluyor 3 - 2. Sol taraftan kullandığı kornerde Diagne yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturuyor.Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen David Pavelka kısa pasını ceza sahası içindeki Samuel Eduok'a gönderiyor. Samuel Eduok topu soluna çekiyor ve penaltı noktasının hemen gerisinden kaleye şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Kasımpaşa, Samuel Eduok'un golüyle 2-2'lik beraberliği yakalıyor.45' Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Emre Akbaba sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor. Kaleciyle topu ters köşeye yatırıyor ve şutu ağlarla buluşturuyor. Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba'nın penaltı golüyle skoru 2-1'e taşıyor.Sağ kanattan gelişen atakta David Pavelka'nın pasıyla topla buluşan Strahil Popov ceza sahası içine ortasını yapıyor. Altıpas içinde topa hareketlenen Samuel Eduok kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Kasımpaşa, Samuel Eduok'un golüyle 1-1'lik beraberliği yakalıyor.Orta alandan gelişen hızlı atakta topla buluşan Isaac Sackey orta yuvarlaktan pasını Efecan Karaca'ya gönderiyor. Sağ kanattan ceza sahası içine topla giren Efecan Karaca sağ ayağıyla şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca'nın golüyle 1-0 öne geçiyor.