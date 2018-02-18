Kasımpaşa-Galatasaray (CANLI)

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GOMIS SAHADA FENALIK GEÇİRDİ



İŞTE İLK 11'LER

Mehmet Nuri Turan

Galatasaray'da Feghouli yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.Kasımpaşa'da Sadiku, rakibine arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Oyuncu Değişikliği- Serdar Aziz Eren DerdiyokPenaltıda topun başına geçen Diagne, Muslera'nın soluna doğru köşeye yerden sert vurdu. Uruguaylı eldiven köşeyi tahmin etti ancak topu çıkaramadı.Kendi yarı sahasında topu alan Donk, sağ taç çizgisi önünde üst üste nefis hareketlerle rakiplerinden birer birer sıyrıldı ve topu sol kanattaki Rodrigues'e gönderdi.de ceza alanı ön çizgisinden şık bir vuruşla topu ağlara yolladı.Galatasaray'da Nagatomo, Mensah'a yaptığı faulün ardındangördü.Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis kısa süreli baygınlık geçirerek saha ortasında hareketsiz kaldı. Sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bir süre tedavi gören yıldız oyuncu bir süre sonra ayağa kalktı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarRamazan, Veysel, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah, Koita, Trezeguet, DiagneMuslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Tolga, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Gomis