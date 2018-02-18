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Kasımpaşa-Galatasaray maçı özeti

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek kritik bir puan kaybı yaşadı. Galatasaray bu yenilgi ile liderliği Başakşehir'e kaptırdı

18 Şubat 2018, Pazar 21:11
Kasımpaşa-Galatasaray maçı özeti
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 37. dakikada Garry Rodgigues'in golüyle öne geçti sarı-kırmızılılar. 45'te Kasımpaşa'nın kazandığı tartışmalı penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirerek ilk yarının 1-1 bitmesini sağladı. İkinci yarıda Galatasaray pek varlık gösteremedi ve Kasımpaşa 80'de Fode Koita'nın volesiyle durumu 2-1 yaptı.

Galatasaray 44 puanda kaldı ve liderliği 1 hafta sonra Trabzonspor'u yenen Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray ligde bir sonraki hafta Bursaspor'u konuk edecek.


MAÇ ÖZETİ


91.dk: Kasımpaşa'da İlhan Depe yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

80.dk: GOL! Kasımpaşa 2-1 Galatasaray

71.dk: Kasımpaşa'da golün sahibi Diagne yerini Eduok'a bıraktı.

59.dk: Galatasaray'da Feghouli yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

55.dk: Kasımpaşa'da Sadiku, rakibine arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

46.dk: Oyuncu Değişikliği- Serdar Aziz Eren Derdiyok

İLK YARI SONA ERDİ:  Kasımpaşa 1-1 Galatasaray 

45+3. dk: GOL! Kasımpaşa1-1 Galatasaray 
Penaltıda topun başına geçen Diagne, Muslera'nın soluna doğru köşeye yerden sert vurdu. Uruguaylı eldiven köşeyi tahmin etti ancak topu çıkaramadı.

37.dk: GOL! Kasımpaşa 0-1 Galatasaray

Kendi yarı sahasında topu alan Donk, sağ taç çizgisi önünde üst üste nefis hareketlerle rakiplerinden birer birer sıyrıldı ve topu sol kanattaki Rodrigues'e gönderdi. Rodrigues de ceza alanı ön çizgisinden şık bir vuruşla topu ağlara yolladı.

17.dk: Galatasaray'da Nagatomo, Mensah'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

GOMIS SAHADA FENALIK GEÇİRDİ



11.dk:  Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis kısa süreli baygınlık geçirerek saha ortasında hareketsiz kaldı. Sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bir süre tedavi gören yıldız oyuncu bir süre sonra ayağa kalktı.

1.dk: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar


İŞTE İLK 11'LER


Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Veysel, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah, Koita, Trezeguet, Diagne

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Tolga, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Gomis


 


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