Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile devam edecek

BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş istifa etti

Mehmet Nuri Turan

Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz'in kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir." denildi.Kemal Özdeş, 26 Ocak'ta oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulunun kararıyla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.AA