Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile devam edecek

Kasımpaşa
Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Kemal Özdeş
'in kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir." denildi.
BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ
Kemal Özdeş, 26 Ocak'ta oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulunun kararıyla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
AA
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş istifa etti
Mehmet Nuri Turan