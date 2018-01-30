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Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile devam edecek

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 18. haftada Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından görevinden ayrıldığını açıklayan teknik direktör Kemal Özdeş ile devam etme kararı aldı

30 Ocak 2018, Salı 23:03
Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile devam edecek
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Kemal Özdeş'in kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir." denildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ


Kemal Özdeş, 26 Ocak'ta oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulunun kararıyla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

AA

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