Kasımpaşa Koita'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan forvet oyuncusu Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa iç transferde hareketli saatler yaşıyor. Spor Toto Süper Lig ekibi, 2015-2016 sezonunun devre arasında İngiltere'nin Blackburn takımından 320 bin euroya kadrosuna kattığı Bengali-Fode Koita'nın sözleşmesini uzattı.
Mavi beyazlı ekip, 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Gine asıllı Fransız futbolcu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynadıkları Atiker Konyaspor maçında sakatlanmış, tendonları kopan futbolcu sezonu kapatmıştı.
Koita, bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol 1 asist istatistiği ile oynadı.