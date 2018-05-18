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Kasımpaşa Koita'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan forvet oyuncusu Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

18 Mayıs 2018, Cuma 14:32
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Kasımpaşa iç transferde hareketli saatler yaşıyor. Spor Toto Süper Lig ekibi, 2015-2016 sezonunun devre arasında İngiltere'nin Blackburn takımından 320 bin euroya kadrosuna kattığı Bengali-Fode Koita'nın sözleşmesini uzattı. 

Mavi beyazlı ekip, 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

Gine asıllı Fransız futbolcu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynadıkları Atiker Konyaspor maçında sakatlanmış, tendonları kopan futbolcu sezonu kapatmıştı.

Koita, bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol 1 asist istatistiği ile oynadı. 

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