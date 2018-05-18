Kasımpaşa Koita'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı!

Kasımpaşa Koita'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı! Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan forvet oyuncusu Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.