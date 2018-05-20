Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 46 puanla tamamlayan Kasımpaşa, ilk 10 hedefinde başarılı oldu.

Sezon başında kadroda önemli değişiklikler yapan lacivert-beyazlılar, kötü başladığı sezonu 8. basamakta tamamlamayı başardı.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde lige başlayan lacivert-beyazlılar, ilk 9 haftayı 8 puanla tamamladı.

Daha sonra iyi bir çıkış yakalayan ve oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan Kasımpaşa, kalan 4 maçı ise kazanamadı ve ilk yarıyı 19 puanla 11. basamakta kapattı.

KEMAL ÖZDEŞ GİTTİ GELDİ

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, ikinci yarının başında takımdan ayrılma kararı aldı.

Lacivert-beyazlılar, Özdeş yönetiminde ligin ikinci yarısına Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle başlarken, 19. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen maçın ardından tecrübeli teknik adam görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kemal Özdeş, aynı hafta içerisinde kulüpten yapılan, "Teknik sorumlumuz Kemal Özdeş'in kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir." açıklamasıyla görevine geri döndü

İKİNCİ YARIDA DAHA ETKİLİ OLDU

Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında daha etkili bir performans ortaya koydu.

Ligde ilk yarıda özellikle forvet hattında büyük problem yaşayan ve kanat oyuncularını bu pozisyonda değerlendirmek zorunda kalan lacivert-beyazlılar, yapılan transfer hamleleriyle güç topladı.

İlk yarıda 19 puan toplayabilen Kasımpaşa, devre arasında yapılan takviyeler ve sakat oyuncuların da takıma katılmasıyla ikinci yarıda 27 puanı hanesine yazdırdı.

EV SAHİBİ AVANTAJINI İYİ KULLANDI

Kasımpaşa, tıpkı geçen sezon olduğu gibi seyircisi önünde daha iyi bir performans gösterdi.

Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, sezonun tamamında deplasmanlarda 18 puan toplayabilirken, iç sahada 28 puanı cebine koydu. Kasımpaşa, geçen sezon da iç sahada 28 puan toplamıştı.

İstanbul temsilcisi, ligde dış saha performansı olarak sezonu 7. sırada tamamlarken, seyircisi önünde 9. oldu.

Kasımpaşa, hem iç sahada hem de deplasmanda kalesinde 29 gol görürken, deplasmanda 25, evinde ise 32 gol kaydetti.