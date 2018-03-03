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Kasımpaşa - Osmanlıspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa - Osmanlıspor maç sonucu: 1-1
Küme düşme potasından kurtulmaya çalışan Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Maçın 37. dakikasında Sadeghian'ın golüyle öne geçen Osmanlıspor'a 39. dakikada Ben Youssef karşılık verdi ve karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor 21 puana yükselirken maç kazanamama serisini 7 maça çıkardı. Kasımpaşa ise 30 puana yükseldi.
 

MAÇTAN DAKİKALAR


12'nci dakikada Osmanlıspor'un sağ kanattan kazandığı korneri kullanan Regattin, topu ceza alanına gönderdi. Regattin'in yaptığı ortaya yükselen Yalçın'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağa Ramazan Köse hakim oldu.

32'nci dakikada Regattin'in sağ kanattan ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruş, kaleci Ramazan'da kaldı.

36'ncı dakikada Kasımpaşa ceza sahası içerisinde Mbaye, Ceyhun'u düşürdü, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

37'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Sadeghian topu filelere gönderdi: 0-1.

39'uncu dakikada Neumayr'ın kullandığı köşe vuruşunda Mbaye'nin kafa vuruşu kaleciden döndü. Seken topu Ben Youssef tamamladı ve Kasımpaşa beraberliği yakaladı: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

51'inci dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı içine giren Trezeguet'nin yerden yaptığı vuruş auta gitti.

66'ncı dakikada Lumanza'nın kaleyi cepheden gören noktadan yerden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'ın kontrolünde yandan dışarı çıktı.

71'inci dakikada Neumayr'ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Karcemarskas çıkardı.

84'üncü dakikada Cikalleshi'nin uzaktan sert şutu yandan auta gitti.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


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