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Kasımpaşa, Trezeguet’nin bonservisini aldı

Kasımpaşa Kulübü, sezon başında Belçika’nın Anderlecht takımından opsiyonlu kiraladığı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan’ın (Trezeguet), bonservisini satın aldı.

15 Mayıs 2018, Salı 12:05
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Kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan’ın (Trezeguet) 2 milyon avro olan opsiyon hakkını kullandıklarını belirterek, Trezeguet ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Öksüz, ayrıca, Veysel Sarı ve David Pavelka ile 3 yıllığına anlaştıklarını, iki oyuncuyla da bugün sözleşme imzalanacağını aktardı.



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