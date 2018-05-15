Kasımpaşa, Trezeguet’nin bonservisini aldı

Kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan’ın (Trezeguet) 2 milyon avro olan opsiyon hakkını kullandıklarını belirterek, Trezeguet ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Öksüz, ayrıca, Veysel Sarı ve David Pavelka ile 3 yıllığına anlaştıklarını, iki oyuncuyla da bugün sözleşme imzalanacağını aktardı.







