Kasiyer Gülsün şebekeyi ele verdi! Yüzde 50 pay alıyormuş

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

POS CİHAZI BOZUK DİYEREK KANDIRMIŞLAR

İşte dolandırıcı kasiyerin o görüntüleri:

YÜZDE 50 PAY İLE ANLAŞMIŞ

69 KREDİ KARTINA DA AYNI ŞEYİ YAPTI

Senim Tanay

Konya Emniyeti'ne 13 Ocak’ta gelen iki kişi, ATM ve kredi kartları kullanılarak 6 bin liralarının çekildiğini ve dolandırıldıklarını belirtti. Mağdurların kart hesap özetini inceleyen polis, kartlarını son olarak merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede kullandıklarını belirledi. İncelemeyi derinleştiren polis, kafeye baskın yaptı.İş yerinin güvenlik kameralarını ve kullanılan pos cihazlarını incelemeye alan polis, kasiyer Gülsün Yaşar’ın müşterilerin kartlarını iki farklı pos cihazından geçirerek kart bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Gülsün Yaşar’ın yapılan üst aramasında ise 9 müşterinin kopyalanan kredi kartlarının ödeme belgesi bulundu.Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen Gülsün Yaşar, suçunu itiraf ederek dolandırıcılığı işletme müdürü Ali Aydemir ile ortak olarak yaptıklarını söyledi.Gülsün Yaşar, müşterilerin kartlarını iş yerinin pos cihazı bozuk diyerek kopyalama yaptıkları diğer pos cihazına takıp dolandırıcılık yaptıklarını da itiraf etti. Tüm şebekeyi deşifre eden Gülsün Yaşar’ın ifadeleri doğrultusunda işletme müdürü Ali Aydemir ile Harun Altunel (22), Sami Koyuncu (22), Mesut Koyuncu (23), Şevket İlhan (20) ve Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi’nde saklanan Abdil Demirbaş (19) gözaltına alındı.Gülsün Yaşar, ifadesinde her yaptığı dolandırıcılık olayından yüzde 50 pay alma şartıyla şebeke üyeleriyle anlaştığını söyledi.Gözaltına alınan Gülsün Yaşar ve Ali Aydemir ile birlikte toplam 7 kişi tutuklanırken şebekenin Ukrayna'dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazıyla 69 kredi kartını kopyaladığı saptandı.