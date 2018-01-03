Kaşlarınızı doldurmanın ve şekillendirmenin yolları

Elif Bayram

Max Factor, her kadının kendini özel hissetmesini sağlayan ürünler yaratarak makyaj kavramında kişiselleştirilmiş bir yaklaşımı benimsiyor. Bu yaklaşımdan hareketle yılın trendi olan doğal ve dolgun kaşlara sahip olmak isteyen kadınlar için kaş şekillendirici ürünlerive’i beğeniye sunuyor. Kaşların genel görünümünü şekillendirmek ve belirginleştirmek üzere tasarlanmışile her kadın dört temel adımda kendi yüz şekline tamamen uygun göz alıcı kaşlara sahip olabiliyor.Max Factor kaş şekillendirici, ayarlanabilir renk ve belirginliğin kusursuz dengesini veren çift uçlu kaş şekillendirme kaleminin fırça ucu doğal bir kaş görünümü için renkleri mükemmel şekilde karıştırıyor. Ultra ince, döner mekanizmalı kalem ucu kusursuz bir uygulama sağlıyor ve bu sayede kaşları kolaylıkla şekillendiriyor.pürüzsüz ve eşit bir renk elde etmeyi sağlayan üç mat tonu ile farklı ten renklerine uyum sağlıyor.ise kaş görünümünde belirginlik yaratmak ve derinlik katmak üzere tasarlandı. Koyudan açık tona doğru giden dört kaş tonu paletine sahip olan kaş kontur kitinin parlak tonu kaş bölgesinde ve gözlerin iç köşesinde aydınlık görünüm elde etmek için kullanılıyor. Pürüzsüz, eşit bir renk elde etmeyi sağlayan ve kusursuz mat bir görünüm veren formülü sayesinde, üç koyu tona sahip olan kit, kaşlara belirginlik katmak için kullanılıyor.satış fiyatı: 44.90 TLsatış fiyatı: 44.90 TL