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Kastamonu'da 5 kişilik ailenin öldürülmesi olayında gelişme

Kastamonu’da evlerindeki yangının ardından kaybolan Çataloğlu ailesini hayvan hırsızlığı nedeniyle öldürdükleri öne sürülen şüphelilerin, aile bireylerini üzerilerine benzin dökerek yaktıkları, kemik parçalarının evin alt katındaki hayvanların kemikleriyle karışmasını sağlayarak olayın aydınlatılmasını önlemeye çalıştıkları değerlendiriliyor

Kastamonu'da 5 kişilik ailenin öldürülmesi olayında gelişme
Bürme köyünde kış aylarında sadece Çataloğlu ailesinin yaşadığı Kuzören Mahallesi’nde Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu’na ait evlerin 29 Kasım 2017’de yanmasının ardından aranan 5 kişilik ailenin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

CESETLERİ YAKARAK YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR


Hayvan hırsızlığı amacıyla gece ailenin evine giden şüphelilerin, uyanarak direnmeye çalışan Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu’nu tabanca ve tüfekle öldürdükten sonra cesetlerini yakarak ortadan kaldırmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Olay yerindeki kalıntılar nedeniyle şüphelilerin, aile üyelerini öldürdükten sonra üzerilerine benzin dökerek yaktıkları değerlendiriliyor.

CESETLERİN HAYVAN KEMİKLERİYLE KARIŞARAK BULUNMALARI GÜÇLEŞECEKTİ


Evin alt katında hayvanlara ait kalıntılar bulunması dolayısıyla da kemiklerin birbirine karışarak olayın aydınlatılmasının önüne geçilmesine çalışıldığı tahmin ediliyor.

Yanan evin enkazında bulunan torun Serdar Çataloğlu’na ait olduğu sanılan ceset parçasının Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelenmesi sonucu ilk rapor hazırlandı.

CESEDİN ÇATALOĞLU AİLESİNE AİT OLDUĞU KESİNLEŞTİ


Raporda, cesedin kimliğinin tespit edilemediği ancak Çataloğlu ailesinden bir erkeğe ait olduğunun kesinleştiği belirtildi.

Raporda, evdeki torbalarda bulunan buğdayın yangın sırasında bu cesedin üzerine dökülmesi ve yanmaktan korunması sayesinde aramada kemik parçalarına ulaşılabildiği kaydedildi.
 

OLAYIN GEÇMİŞİ


Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu’na ait evlerin 29 Kasım 2017’de yanmasının ardından Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu’nun yanan evinin enkazında torun Serdar Çataloğlu’na ait olduğu tahmin edilen ceset bulunmuş, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Aileye ait yaklaşık 28 küçükbaş hayvan telef olurken 20 küçükbaş hayvan da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunmuştu.

Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattıkları iddia edilmişti. Hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen şüphelilerin, gece vakti uyanarak direnmeye kalkan aileyi tabanca ve tüfekle öldürdüğü, cesetlerini yakarak ortadan kaldırmaya çalıştıkları belirtilmişti.

Soruşturma sırasında yapılan aramalarda maktullerin evinden alınan bazı eşyanın şüphelilerin evlerinin eklentilerinde ele geçirildiği,

Sebahat Çataloğlu’na ait olduğu değerlendirilen protez kalıntıları ile Fazıl Çataloğlu’na ait olduğu tahmin edilen implant diş parçalarının olaydan 41 gün sonra evin enkazının kum eleğinden geçirilmesiyle bulunduğu, aile bireylerinin cesetlerinin yakılarak yok edildiğinin anlaşıldığı bildirilmişti.

AA
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