Kastamonu'da ev yangını: 1 kişi kayıp

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İdil Janet Demiray

Kastamonu Özboyu köyünde İsmail ve Bahri Kansız’a ait evlerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Mehmet, Cemil ve Sadık Kansız ile Sadık Kanlı’ya ait evlere sıçradı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Tosya, Kastamonu, Kargı ve Ilgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Tosya Orman işletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Tosya Belediyesi iş makinelerini de kullanarak yangına müdahale etti.6 evin kullanılamaz hale geldiği yangında söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Yangının ardından kendisinden haber alınamayan Döndü Kansız (85) için arama çalışması başlatıldı.Dumandan etkilenen Deniz Kurt (23), İsmail Kansız (59), Veyis Yazıcı (84), Emine Bıcıcı (58), Sunalp Büyüksarı (35), Fatih Demirkan (20) Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Kazım Şahin, olay yerinde incelemede bulundu.