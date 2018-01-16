Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı



KENT MERKEZİNDE DE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Gizem Yetil

Kastamonu İl Özel İdaresinden aldığı bilgiye göre, etkili olan kar, özellikle şehrin yüksek rakımlı ilçelerindeki köylerde ulaşımda aksamalara yol açtı.Kar nedeniyle, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu'da 10'ar köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı köy yollarında ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan, MeteorolojiMüdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının bugün sabah saatleriden itibaren kent merkezinde de etkisini göstereceği bildirildi.