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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı
 

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu İl Özel İdaresinden aldığı bilgiye göre,  etkili olan kar, özellikle şehrin yüksek rakımlı ilçelerindeki köylerde ulaşımda aksamalara yol açtı. 

Kar nedeniyle, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu'da 10'ar köye ulaşım  sağlanamıyor. Ekipler, kapalı köy yollarında ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.


KENT MERKEZİNDE DE ETKİSİNİ GÖSTERECEK


Öte yandan, MeteorolojiMüdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının bugün sabah saatleriden itibaren kent merkezinde de etkisini göstereceği bildirildi.









 


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