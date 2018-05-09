Kastamonu'da vahşice öldürüldükten sonra yakılan 5 kişilik aile aynı tabutta musallaya getirildi

Kastamonu’da Bürme Köyünde 29 Kasım’da vahşice öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenilen 5 kişilik Çataloğlu ailesi, aynı tabutta Nusrallah Camisinin musalla taşına getirildi.
 

09 Mayıs 2018, Çarşamba 13:55
Kastamonu'da vahşice öldürüldükten sonra yakılan 5 kişilik aile aynı tabutta musallaya getirildi
Kastamonu’da Bürme Köyünde 29 Kasım’da vahşice öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenilen 5 kişilik Çataloğlu ailesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından 161 gün sonra cenazeleri aileye teslim edildi. Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırılan cenazeler, buradan alınarak Kastamonu Belediyesi Cenaze Aracıyla Nasrullah Camisine getirildi. Aynı tabuta konulan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin cenazeleri araçtan alınarak musalla taşına konuldu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Ahmet Dede Mezarlığına defnedilecek.

29 Kasım’da hayvan hırsızları tarafından evleriyle birlikte Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu, silahla öldürüldüksen sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenmişti.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erhan K. ile kardeşi Ersan K. ve kardeşlerin kayınpederi Ali Şahin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


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