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Kastamonu'daki kayıp aile 28 gündür aranıyor

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komandoların katılımıyla, 28 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışmalarını bölgede etkili olan kar yağışına rağmen sürdürüyor.

Kastamonu'daki kayıp aile 28 gündür aranıyor
Kastamonu'da iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından 28 gündür ulaşılamayan Çataloğlu ailesini arama çalışmaları bölgede etkili olan kar yağışına rağmen devam ediyor.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım'da çıkan yangının ardından haber alınamayan Çataloğlu ailesini arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Fazıl Çataloğlu'nun torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen, yanan evin enkazında bulunan cesedin Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi ise sürüyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komandoların da katılımıyla kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Bürme köyü civarında ve yanan evlere 10 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan traktörün olduğu Elmayakası köyünde arama çalışmalarını olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürüyor.
 

NE OLMUŞTU?


Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulunmuştu. Ceset otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Fazıl Çataloğlu'nun traktörü ise evine 10 kilometre mesafedeki Elmayakası mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu.

Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edilmişti.

AA
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