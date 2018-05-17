Kastamonu'da korkunç olay... Üstünü örtüp sabaha kadar bekledi
Kastamonu'da 4 çocuk annesi Pınar Çelik (38), birlikte yaşadığı Gencay G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sabaha karşı işlenen cinayetin şüphelisi, sabah jandarmaya giderek teslim oldu.
Birlikte yaşayan Pınar Çelik ve Gencay G. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Gencay G., bıçakla Pınar Çelik’i boğazını keserek öldürdü.
ÜSTÜNÜ ÖRTÜP SABAH KADAR BEKLEDİ
Gencay G., olayın ardından Pınar Çelik'in üstünü örterek, sabah saatlerinde jandarma karakoluna gitti.
Cinayet şüphelisi teslim olurken, Pınar Çelik'in cenazesi savcının yaptığı inceleme sonrası Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.