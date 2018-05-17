Kastamonu'da korkunç olay... Üstünü örtüp sabaha kadar bekledi

Kastamonu'da korkunç olay... Üstünü örtüp sabaha kadar bekledi Kastamonu'da 4 çocuk annesi Pınar Çelik (38), birlikte yaşadığı Gencay G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sabaha karşı işlenen cinayetin şüphelisi, sabah jandarmaya giderek teslim oldu.