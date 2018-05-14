Yedi aydır Madrid tarafından yönetilmenin sona erdiği müjdelenmesine karşılık aynı zamanda İspanya'dan ayrılma arayışını sürdüren bölgede daha fazla siyasi belirsizlik yaşanıyor.

Derinlemesine bölünen parlamentoda Torra lehine 66, aleyhine 65 oy kullanıldı. Ayrıca 4 de çekimser oy kullanıldı.

Katalonya'da yapılan seçimler sonrası Carles Puigdemont başkan seçilmiş ancak Puigdemont hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle İspanya'ya dönememişti.