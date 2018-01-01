Katalonya krizinin maliyeti bir milyar euro

İspanya Dışişleri Bakanı Luis de Guindos, yasa dışı bağımsızlık referandumu ile ortaya çıkan Katalonya krizinin ülkeye maliyetinin bir milyar euro olduğunu söyledi

Katalonya krizinin maliyeti bir milyar euro
Guindos, İspanyol radyosu SER’e verdiği mülakatta, İspanya’nın gayri safi yurtiçi hasılasının beşte birini oluşturan Katalonya’daki büyümenin, krizle beraber yüzde 0,9’dan 0,4’e düştüğünü ifade etti.

Katalonya’nın önceki dönemlerde İspanya ortalamasının üstünde büyüdüğünü kaydeden Guindos, "Ancak, dördüncü çeyrekte yük oldu." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI: AŞIRI HUZURSUZLUK VE GÜVENSİZLİĞE NEDEN OLUYOR


Bağımsızlık krizinin maliyetini, "rahatça bir milyar euro" olarak açıklayan İspanya Dışişleri Bakanı, bölgedeki girişimlerin aşırı huzursuzluk ve güvensizliğe neden olduğunu ifade etti.

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim’de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, 27 Ekim’de de tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmişti. Bunun üzerine merkezi hükümet, yerel hükümet ve parlamentoyu feshederek, bölgeyi geçici olarak doğrudan yönetmeye başlamıştı.

3 BİN ŞİRKET MERKEZİNİ TAŞIDI


Krizle beraber, aralarında büyük bankaların da olduğu en az 3 bin şirket merkezlerini Katalonya’dan taşımış, 2 bin 587 kişi işten çıkarılmış ve bölgeye gelen turist sayısında yüzde 20’ye yakın düşüş yaşanmıştı.
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