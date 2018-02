Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

HER ÜLKENİN KENDİ SINIRLARINI KORUMA HAKKI VARDIR



'TÜRKİYE KATAR'IN YANINDA DURDU'



KATAR, ZİRVEYE KATILMAYA HAZIR

Haber Merkezi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al SaniTürkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na "Bölgedeki bazı hareketler Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkiliyor.Katar, kendi ulusal güvenliğini koruma amacını güden tüm ülkeleri destekliyor. Her ülkenin kendi sınırlarını koruma hakkı vardır." sözleriyle destek verdi.Washington'daki Amerikan Girişimcilik Enstitüsü (AEI) tarafından düzenlenen panelde konuşan Bakan Al Sani, hem Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki kriz hem de Türkiye-Katar ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin, PYD/PKK'nın terör unsurlarını arındırmak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkındaki görüşleri sorulan Al Sani, "Bölgedeki bazı hareketler Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkiliyor.Katar, kendi ulusal güvenliğini koruma amacını güden tüm ülkeleri destekliyor. Ayrıca Türkiye, bölgedeki diğer güçlerle ve müttefiklerle koordinasyon halinde bu adımı atıyor ve kendi sınırlarını korumaya çalışıyor. Her ülkenin kendi sınırlarını koruma hakkı vardır." değerlendirmesini yaptı.Türkiye ile yakın bir işbirliğine sahip olduklarını kaydeden Al Sani, bu iş birliğinin askeri alan da dahil olmak üzere birçok alanda sürdüğünü dile getirdi. Al Sani, şunları ifade etti:Türkiye bölgedeki en önemli oyunculardan biridir ve stratejik bir konumu vardır. Türkiye dünya ölçeğinde bir oyuncudur.İkili ilişkilerimizde birçok ortak noktamız bulunmaktadır. Türkiye zor günde Katar'a her türlü desteği vererek yanında durmuştur. Biz Türkiye ile askeri anlamda söz konusu (üs kurma ile ilgili) anlaşmayı yeni yapmadık, bu anlaşma 2014 yılının sonuna dayanıyor.Al Sani, Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin de açıklamalarda bulunarak, söz konusu sorunun bir an önce çözülmesi için ortak çalışmalara hazır oldukları mesajını verdi.Bakan Al Sani, bahar aylarında ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler arasında yapılması planlanan zirveye Katar'ın iştirak etmeye hazır olduğunu da belirtti.Bununla birlikte herhangi bir çözümün ilgili tüm ülkelerin eşit değerlendirildiği bir atmosferde mümkün olacağını kaydeden Al Sani, her ülkenin egemenlik hakları olduğuna işaret etti.Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.