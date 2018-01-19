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Katar ile BAE krizinde flaş iddia: İntihara teşebbüs etti?

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi üyesi Şeyh Abdullah bin Ali'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) alıkonulduğu sırada yaşadığı aşırı stres ve baskı nedeniyle intihara teşebbüs ettiği belirtildi

Katar ile BAE krizinde flaş iddia: İntihara teşebbüs etti?
Katar merkezli Al Jazeera kanalı ile ülkedeki bazı medya organları, Şeyh Abdullah'a ait olduğu ifade edilen bir ses kaydı yayımladı.

Ses kaydında Şeyh Abdullah, "Abu Dabi'de alıkonulduğu sırada yaşadığı baskı nedeniyle intihara teşebbüs ettiğini" söylüyor.

Şeyh Abdullah ayrıca, "Katar krizinin çıkarlar üzerine kurulduğunu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Katar'ın servetini elde etmek istediğini" ifade ediyor.

Söz konusu ses kaydına ilişkin resmi makamlardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Abu Dabi'de alıkonulduğu iddia edilmiş, BAE ise bunu yalanlamıştı.

Abdullah'ın kardeşi Şeyh Halid de kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını belirtmişti. Salı gün Şeyh Abdullah'ın BAE'den ayrılarak Kuveyt'e geçtiği bildirilmişti.


 ŞEYH ABDULLAH BİN ALİ KİMDİR?


Katar ve 4 Arap ülkesi arasındaki Körfez krizine dek pek tanınmayan Abdullah bin Ali bin Abdullah Al Sani, ilk kez Katarlı hacıların geçişi için Selva Sınır Kapısı'nın açılması isteğinde bulunmak üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşmesinden sonra adından söz ettirmeye başladı.

Katar'da Al Sani ailesinin önemli şahsiyetlerinden Şeyh Abdullah bin Ali, eski Katar Emiri Şeyh Ali bin Abdullah Al Sani'nin dokuzuncu çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi de eski Katar Emiri olan Abdullah bin Ali ülkede daha çok kuruculuğunu yaptığı ve 1979-1988 arasında başkanlığını yürüttüğü Katar Binicilik Birliği ile bilinen bir şahsiyetti. At biniciliğinin yanında özel deve yetiştiriciliğine de meraklı olan Şeyh Abdullah, çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerinin yanı sıra arazi ve müteahhitlik alanlarındaki çalışmalarıyla da tanınıyor.


KRALLA GÖRÜŞTÜ


Siyasi ilişkilerden uzak bir hayat sürdüğü ifade edilen Şeyh Abdullah bin Ali Al Sani'nin Suudi Arabistanlı bir hanımla evli olduğu için yılın büyük bir kısmını orada geçirdiği belirtiliyor.

Şeyh Abdullah bin Ali, Ağustos 2017'de önce Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman'la Cidde'de, ardından Kral Selman bin Abdulaziz'le Fas'ta yaz tatili sırasında görüşmesinin ardından dikkatleri üzerine çekmiş ve çok kısa sürede açılan resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunmuştu.

Kısa süre içinde yüz binlerce takipçiye ulaşan Twitter hesabında yaptığı bazı paylaşımlarında Katar yönetimine eleştiriler yöneltmesi ve hesabı kullanım şekli, söz konusu hesabın Şeyh Abdullah'a ait olup olmadığına dair kuvvetli şüpheler doğurmuştu.


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