Katar ile Suudi Arabistan arasındaki satranç krizi sona erdi

Nazlı Erdol

Katar'ın,'ın başkentida yapılacak'nın yıldırım satranç müsabakalarına katılma kararı aldığı bildirildi.ndan yapılan yazılı açıklamada,nun (FIDE) "Suudi Arabistan'ın, müsabakalar sırasında Katar bayrağının açılmaması" isteğini reddetmesi ve Suudi Arabistan'ın Katar A Milli Takımı oyuncularına vize vermesini garanti etmesi üzerine 29-30 Aralık'ta düzenlenecek yıldırım satranç müsabakalarına katılma kararı alındığı ifade edildi. Açıklamada, bugün başlayacak hızlı satranç müsabakalarına ise Katar'dan katılım olmayacağı kaydedildi.Ayrıca açıklamada, FIDE'nin, Katar Satranç Federasyonuna gönderdiği e-postada, "vizelerin, oyuncuların Uluslararası Riyad Havaalanı'na vardıklarında hazır olacağı" bilgisini paylaştığı belirtildi.Katar Satranç Federasyonu dün yaptığı açıklamada, "şampiyonayı düzenleyen komitenin, Katar A Milli Takımı oyuncularına müsabakalar sırasında Katar bayrağını açmamaları şartını getirmesi" nedeniyle şampiyonaya katılmayacaklarını duyurmuştu.Suudi Arabistan Genel Spor Kurumunun FIDE ve Suudi Arabistan Satranç Federasyonunun iş birliğinde düzenlediği şampiyonaya 70 ülkeden yaklaşık 700 oyuncu katılacak.