SON DAKİKA

Katar ile Suudi Arabistan arasındaki satranç krizi sona erdi

Katar Satranç Federasyonuna bağlı sporcular, Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın yıldırım satranç müsabakalarına katılacak

Katar ile Suudi Arabistan arasındaki satranç krizi sona erdi
Katar'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın yıldırım satranç müsabakalarına katılma kararı aldığı bildirildi.

Katar Satranç Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Satranç Federasyonu'nun (FIDE) "Suudi Arabistan'ın, müsabakalar sırasında Katar bayrağının açılmaması" isteğini reddetmesi ve Suudi Arabistan'ın Katar A Milli Takımı oyuncularına vize vermesini garanti etmesi üzerine 29-30 Aralık'ta düzenlenecek yıldırım satranç müsabakalarına katılma kararı alındığı ifade edildi. Açıklamada, bugün başlayacak hızlı satranç müsabakalarına ise Katar'dan katılım olmayacağı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, FIDE'nin, Katar Satranç Federasyonuna gönderdiği e-postada, "vizelerin, oyuncuların Uluslararası Riyad Havaalanı'na vardıklarında hazır olacağı" bilgisini paylaştığı belirtildi.

Katar Satranç Federasyonu dün yaptığı açıklamada, "şampiyonayı düzenleyen komitenin, Katar A Milli Takımı oyuncularına müsabakalar sırasında Katar bayrağını açmamaları şartını getirmesi" nedeniyle şampiyonaya katılmayacaklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Genel Spor Kurumunun FIDE ve Suudi Arabistan Satranç Federasyonunun iş birliğinde düzenlediği şampiyonaya 70 ülkeden yaklaşık 700 oyuncu katılacak.

AA
İran'da devrim gibi karar

İran'da devrim gibi karar
Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı

Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı
Kenya'da nargile yasaklandı

Kenya'da nargile yasaklandı
Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi

Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi
İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri

İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri
Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi

Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi
Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu

Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı

ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı
ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı

ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı
Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi

Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi
THY uçağı hasta yolcu için Kanada’ya inmek zorunda kaldı

THY uçağı hasta yolcu için Kanada’ya inmek zorunda kaldı