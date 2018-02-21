Katar ve Çad arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden başlıyor

Nazlı Erdol

'laarasındasürecinde kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.Siyasi kaynaklardan alınan bilgiye göre,'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelen Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zeyn Şerif arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.Anlaşma uyarınca, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının yanı sıra iki ülke büyükelçileri de görev yerlerine geri dönecek.(BAE),veyönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.Katar'ıtoprakları üzerinden kendi ülkesinin istikrarını sarsmakla suçlayan Çad, 23 Ağustos'ta bu ülkenin büyükelçiliğini kapatarak, Katarlı diplomatlara da Çad'dan ayrılmaları için 10 gün süre tanımıştı.