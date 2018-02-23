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Katarlılar Trabzonspor’u almaya hazırlanıyor

Dünyada birçok ligde gördüğümüz sahiplik politikası Türkiye'ye de geliyor.

23 Şubat 2018, Cuma 11:19
Katarlılar Trabzonspor’u almaya hazırlanıyor
Yabancı sermayeye satılması gündemde olan Başakşehir için gelişmeler yaşanmasını beklerken, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. 

El Cezire televizyonu, Katar Emiri Ailesi'ne ait bir holding’in Trabzonspor’un yüzde 50’sine 250 milyon Dolar teklif edileceğini duyurdu.
 

GAFY TAKİPTE

 
Turkfutbol’un haberine göre; Katar’ın zengin iş adamlarından Muntag Al Gafy, 1.5 yıldır gerek Trabzon’u gerekse de Trabzonspor’u inceliyor ve takip ediyor.

Hatırlanacağı üzere Katar ve Trabzonspor cepheleri yeni stadın yapımında da ortak hareket etmişti. Ayrıca Katar bankası QNB, halihazırda Karadeniz ekibinin forma sponsoru.



 


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