Kate del Castillo'nun çıplak fotoğrafları yayınlandı

Telefonlarında çıplak fotoğraflarını bulunduran ünlüler, hacklenmeye devam ediyor.
Korsanların yeni hedefi Kate del Castillo
'ydu.
Meksika
futbolunun en beğenilen isimlerinden eski futbolcu Luis Garcia Postigo
'nun eşinin açık seçik fotoğrafları, ele geçirildi.
Korsanlar, hiçbir uyarı ve talepte bulunmadan fotoğrafları sosyal medyadan yayınladılar.
Daha önce de ABD’li kadın file bekçisi Hope Solo’nun özel fotoğrafları hacklenerek internette yayınlandı.
Hope Solo'nun çıplak fotoğrafları sızdırıldı
Erdinç Şahin