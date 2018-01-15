Kate del Castillo'nun çıplak fotoğrafları yayınlandı

Hope Solo'nun çıplak fotoğrafları sızdırıldı

Erdinç Şahin

Telefonlarında çıplak fotoğraflarını bulunduran ünlüler, hacklenmeye devam ediyor.Korsanların yeni hedefi'ydu.futbolunun en beğenilen isimlerinden eski futbolcu'nun eşinin açık seçik fotoğrafları, ele geçirildi.Korsanlar, hiçbir uyarı ve talepte bulunmadan fotoğrafları sosyal medyadan yayınladılar.Daha önce de ABD’li kadın file bekçisi Hope Solo’nun özel fotoğrafları hacklenerek internette yayınlandı.