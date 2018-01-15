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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğrafları yayınlandı

Eski efsane futbolcu  Luis García Postigo'nun karısının telefonu hackerlar tarafından ele geçirildi. Bilişim korsanları Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını servis etti.

Kate del Castillo'nun çıplak fotoğrafları yayınlandı
Telefonlarında çıplak fotoğraflarını bulunduran ünlüler, hacklenmeye devam ediyor.

Korsanların yeni hedefi Kate del Castillo'ydu.

Meksika futbolunun en beğenilen isimlerinden eski futbolcu Luis Garcia Postigo'nun eşinin açık seçik fotoğrafları, ele geçirildi.



Korsanlar, hiçbir uyarı ve talepte bulunmadan fotoğrafları sosyal medyadan yayınladılar. 



Daha önce de ABD’li kadın file bekçisi Hope Solo’nun özel fotoğrafları hacklenerek internette yayınlandı. 

Hope Solo'nun çıplak fotoğrafları sızdırıldıHope Solo'nun çıplak fotoğrafları sızdırıldı




 


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