Kate Middleton Londra Moda Haftası’nda sunuculuk yapacak

Can Hakman

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre,, Kraliyet Ailesi'nin en şık giyinen üyesi olduğu belirtilen’u, 16 Şubat-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecekkapsamında’nda düzenlenecek bir etkinliği sunması için aradı.İngiliz Milletler Topluluğu tarafından 19 Şubat’ta yapılacak resepsiyonda Middleton’a, Sussex Düşesi Sophie de eşlik edecek.Yarı resmi moda etkinliğinevegibi ünlü tasarımcıların da katılacağı bildirildi.