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Kate Middleton Londra Moda Haftası’nda sunuculuk yapacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in, Kate Middleton’u Londra Moda Haftası kapsamında Buckingham Sarayı’nda düzenlenecek bir etkinliği sunması için aradığı belirtildi

Kate Middleton Londra Moda Haftası’nda sunuculuk yapacak
İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Kraliyet Ailesi'nin en şık giyinen üyesi olduğu belirtilen Kate Middleton’u, 16 Şubat-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Londra Moda Haftası kapsamında Buckingham Sarayı’nda düzenlenecek bir etkinliği sunması için aradı.

İngiliz Milletler Topluluğu tarafından 19 Şubat’ta yapılacak resepsiyonda Middleton’a, Sussex Düşesi Sophie de eşlik edecek.



Yarı resmi moda etkinliğine Stella McCartney, Bibi Russell ve Karen Walker gibi ünlü tasarımcıların da katılacağı bildirildi.


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