Kavanoz ve sigara paketlerinden esrar bulundu

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 952 gram esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
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Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu
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