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Kavanoz ve sigara paketlerinden esrar bulundu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 952 gram esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Kavanoz ve sigara paketlerinden esrar bulundu
Sakarya'da polis, Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

H.T. ve İ.A.’nın evlerinde yapılan aramada 7 kavanoz ve 4 sigara paketi içerisinde toplam 952 gram esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T. ve İ.A. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Aziz GÜVENER/DHA
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