Kavanoz ve sigara paketlerinden esrar bulundu

Senim Tanay

Sakarya'da polis, Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.H.T. ve İ.A.’nın evlerinde yapılan aramada 7 kavanoz ve 4 sigara paketi içerisinde toplam 952 gram esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Gözaltına alınan H.T. ve İ.A. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.