Kavga ettiği kardeşini öldürdü

Büşra Kamış

ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yaşanan olayda Osman Özdemir (33) ile kardeşi Metin Özdemir (30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Özdemir, av tüfeğiyle ağabeyini ve yengesi Ayşe Özdemir’i (30) vurdu. Osman Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken eşi Ayşe Özdemir ise yaralandı. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı kadını Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.Zanlı olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Osman Özdemir’in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.