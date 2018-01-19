Kavgada bıçakladıkları adamı sedyede de kurşunladılar!

Yusuf Cevahir

Düzce’de hastane önünde yaşanan silahlı çatışmada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada Murat D. bıçakla yaralandı.Olay yerine gelen ambulansa alınan Murat D., Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ambulansı takip eden ve kavgaya karışan Adil A., Uğur T., Özcan T., Aykut B. ve Murat B., bıçakla yaralanan Murat D’nin sedye ile hastaneye girişi sırasında silahla tekrar ateş ederek ikinci kez yaraladı.Grup arasında büyüyen kavgada silahla ateş açılmasıyla yaralı sayısı 6’ya yükseldi.Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan, Murat D. ve Adil A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.