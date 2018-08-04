Kavgada korkunç son! Akrabasını bıçaklayarak öldürdü

Trabzon Ortahisar'da bir güzellik merkezi işleten Gülsün Taşkın (41) bu sabah iş yerinin girişinde erken saatlerde gelerek kendisini bekleyen akrabası Emine Taşkın ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada Emine Taşkın (43) yanındaki getirdiği bıçakla akrabası Gülsün Taşkın’ı bıçaklayarak ağır yaraladı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Gülsün Taşkın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası Emine Taşkın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA